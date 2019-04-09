Справа догхантера Святогора. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n120535-sprava-doghantera-svyatogora-sud-vidhylyv-klopotannya-advokata-pro-provedennya-zakrytogo-sudovogo.html

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Справу догхантера Святогора сьогодні, 9 квітня, продовжив розглядати Шевченківський районний суд Києва.

Суд відхилив клопотання адвоката Олексія Святогора щодо проведення судових засідань у цій справі у закритому режимі, йдеться у відео, оприлюдненому на сторінці Direct Action Everywhere у Facebook.

Адвокат Святогора просив проводити засідання у закритому режимі через великий суспільний резонанс, який вони викликають, та через сплески негативу, що виражаються у побитті його підзахисного.

Наступне засідання у справі Святогора відбудеться 22 квітня об 11.00 у Шевченківському райсуді.

Сьогодні також біля будівлі суду відбулась чергова акція активістів, які вимагають ув’язнити вбивцю собак.

Нагадаємо, що Святогора судять за виготовлення і розповсюдження відеокліпів, що пропагують насильство і жорстокість. Його затримала поліція влітку 2018 року, але згодом відпустила під домашній арешт. Чоловік заявляє, що знищував собак, але у відповідності із законом «Про мисливське господарство та полювання».