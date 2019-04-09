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Ракурс
Справа догхантера Святогора. Фото: Апостроф

Справа догхантера Святогора: суд відмовився зробити засідання закритим (ФОТО, ВІДЕО)

9 кві 2019, 17:18
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Справу догхантера Святогора сьогодні, 9 квітня, продовжив розглядати Шевченківський районний суд Києва.

Суд відхилив клопотання адвоката Олексія Святогора щодо проведення судових засідань у цій справі у закритому режимі, йдеться у відео, оприлюдненому на сторінці Direct Action Everywhere у Facebook.

Адвокат Святогора просив проводити засідання у закритому режимі через великий суспільний резонанс, який вони викликають, та через сплески негативу, що виражаються у побитті його підзахисного.

Наступне засідання у справі Святогора відбудеться 22 квітня об 11.00 у Шевченківському райсуді.

Сьогодні також біля будівлі суду відбулась чергова акція активістів, які вимагають ув’язнити вбивцю собак.

Акція біля Шевченківського суду. Фото: Nina Vesnushka

Нагадаємо, що Святогора судять за виготовлення і розповсюдження відеокліпів, що пропагують насильство і жорстокість. Його затримала поліція влітку 2018 року, але згодом відпустила під домашній арешт. Чоловік заявляє, що знищував собак, але у відповідності із законом «Про мисливське господарство та полювання».

Джерело: Ракурс


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