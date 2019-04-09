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Ракурс
Дело догхантера Святогора. Фото: Апостроф

Дело догхантера Святогора: суд отказался сделать заседание закрытым (ФОТО, ВИДЕО)

9 апр 2019, 17:18
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Дело догхантера Святогора сегодня, 9 апреля, продолжил рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Суд отклонил ходатайство адвоката догхантера Святогора о проведении судебных заседаний по этому делу в закрытом режиме, говорится в видео обнародованном на странице Direct Action Everywhere в Facebook.

Адвокат Святогора просил проводить заседания в закрытом режиме из-за большого общественного резонанса, который они вызывают и из-за всплесков негатива, выражающихся в избиении его подзащитного.

Следующее заседание по делу Святогора состоится 22 апреля в 11.00 в Шевченковском райсуде.

Сегодня у здания суда состоялась очередная акция активистов, которые требуют посадить убийцу собак.

Акция против догхантера Святогора. Фото: Nina Vesnushka

Напомним, что Святогора судят за изготовление и распространение видеоклипов, пропагандирующих насилие и жестокость. Его задержала полиция летом 2018 года, но впоследствии отпустила под домашний арест. Мужчина заявляет, что уничтожал собак в соответствии с законом «Об охотничьем хозяйстве и охоте».

Источник: Ракурс


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