Дело догхантера Святогора. Фото: Апостроф

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Дело догхантера Святогора сегодня, 9 апреля, продолжил рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Суд отклонил ходатайство адвоката догхантера Святогора о проведении судебных заседаний по этому делу в закрытом режиме, говорится в видео обнародованном на странице Direct Action Everywhere в Facebook.

Адвокат Святогора просил проводить заседания в закрытом режиме из-за большого общественного резонанса, который они вызывают и из-за всплесков негатива, выражающихся в избиении его подзащитного.

Следующее заседание по делу Святогора состоится 22 апреля в 11.00 в Шевченковском райсуде.

Сегодня у здания суда состоялась очередная акция активистов, которые требуют посадить убийцу собак.

Напомним, что Святогора судят за изготовление и распространение видеоклипов, пропагандирующих насилие и жестокость. Его задержала полиция летом 2018 года, но впоследствии отпустила под домашний арест. Мужчина заявляет, что уничтожал собак в соответствии с законом «Об охотничьем хозяйстве и охоте».