Прогноз роста ВВП Украины сохраняется на уровне 2,7%, фото: Finclub.net

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Международный валютный фонд (МВФ) оставил без изменений свой прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в 2019 году, сделанный осенью прошлого года.

В обнародованном сегодня докладе «Перспективы мировой экономики» указано, что прогноз экономического роста по Украине остается на уровне 2,7%, сообщает агентство «Укринформ».

Прогноз на 2020 год также не изменился и составляет 3,0%.

В МВФ ожидают, что среднегодовая инфляция в Украине в 2019 году составит 8%, а в 2020 году — снизится до 5,9%.

Прогноз дефицита платежного баланса на 2019 улучшен с 2,9% до 2,5% к ВВП. В МВФ ожидают, что в 2020 году этот показатель составит 2,4%.

В этом отчете Украина отнесена к группе импортеров энергоносителей в регионе стран Содружества независимых государств (СНГ), хотя указано, что наше государство не входит в его состав, а эта группа сформирована по территориальному признаку. Средний уровень роста ВВП среди стран этой группы составляет 2,8%, что примерно соответствует показателю Украины.

Напомним, недавно свой прогноз роста ВВП украинской экономики опубликовал Всемирный банк. В этом учреждении также ожидают, что ВВП Украины в этом году вырастет лишь на 2,7%. Ранее Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в 2019 году на уровне 2,9%.