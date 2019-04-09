Боевики ЛДНР обстреляли позиции сил ООС. Фото: Цензор.НЕТ

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Боевики ОРДЛО, подконтрольные Российской Федерации, обстреляли позиции украинских военнослужащих новыми крупнокалиберными снарядами российского производства.

Так, 5 апреля враг совершил обстрел позиций сил ООС из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм. Анализ найденных на месте обстрела обломков снарядов показал, что оккупанты применили управляемые артиллерийские боеприпасы типа «Краснополь» калибра 152 мм. Об этом 9 апреля сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе ООС отметили, что такие снаряды находятся на вооружении артиллерийских подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Боеприпасы производятся на концерне «Калашников». Этот факт свидетельствовал, что контролированные Москвой боевики снова применяют новейшие образцы вооружения РФ.

«Оккупанты, сознательно нарушая условия минских договоренностей, снова продемонстрировали свои преступные намерения по использованию нашей территории в качестве военного полигона для испытания и демонстрации разработок российского военно-промышленного комплекса», — отметили в штабе.

Напомним, бойцы операции Объединенных сил уничтожили позицию боевиков, обустроенную в домах гражданских. Это произошло вблизи населенного пункта Золотое в Луганской области.