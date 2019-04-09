Бойовики ЛДНР обстріляли позиції сил ООС. Фото: Цензор.НЕТ

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Бойовики ОРДЛО, підконтрольні Російській Федерації, обстріляли позиції українських військовослужбовців новими великокаліберними снарядами російського виробництва.

Так, 5 квітня ворог здійснив обстріл позицій сил ООС із артилерійських систем калібру 152 і 122 мм. Аналіз знайдених на місці обстрілу уламків снарядів засвідчив, що окупанти застосували керовані артилерійські боєприпаси типу «Краснополь» калібру 152 мм. Про це 9 квітня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

В штабі ООС відзначили, що такі снаряди знаходяться на озброєнні артилерійських підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Боєприпаси виробляються на концерні «Калашников». Цей факт свідчив, що контролюванні Москвою бойовики знову застосовують новітні зразки озброєння РФ.

«Окупанти, свідомо порушуючи умови мінських домовленостей, знову продемонстрували свої злочинні наміри щодо використання нашої території у якості військового полігону для випробовування та демонстрації розробок російського військово-промислового комплексу», — зазначили в штабі.

Нагадаємо, бійці операції Об'єднаних сил знищили позицію бойовиків, облаштовану у будинках цивільних. Це відбулося поблизу населеного пункту Золоте у Луганській області.