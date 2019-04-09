Премію Георгія Гонгадзе започатковано в Україні: за що нагороджуватимуть журналістів. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n120532-premiu-georgiya-gongadze-zapochatkovano-v-ukrayini-za-scho-nagorodjuvatymut-jurnalistiv.html

Ракурс

Премію імені Георгія Гонгадзе заснували в Україні. Її вручатимуть професійним журналістам щорічно у день народження Георгія Гонгадзе — 21 травня.

Засновниками премії ім. Гонгадзе стали українське представництво міжнародної неурядової організації письменників та редакторів ПЕН, Асоціація випускників Києво-Могилянської бізнес-школи та видання «Українська правда», повідомляє «УП.Життя».

Лауреатами премії стануть журналісти, які роблять внесок у розвиток українського медіасуспільства та створюють матеріали, спрямовані на вирішення актуальних проблем у суспільстві. Також журналісти мають підтримувати принципи незалежної журналістики.

Номінувати лауреатів на отримання премії мають право лише члени журі, після утвердження списку вони обговорюватимуть кандидатури, поступово скорочуючи перелік до трьох кандидатів. Сьогодні було оголошено склад журі цьогорічної премії. До нього увійшли: Мирослава Гонгадзе, Андрій Курков, Олена Притула, Микола Демченко, Євген Глібовський, Алла Лазарева, Олександр Саврук, Лариса Денисенко та Сергій Плохій.

Лауреати премії отримуватимуть винагороду розміром 3 тис. дол., які жертвуватимуть кілька благодійників. Засновники премії запевняють, що у нагороди не буде меценатів чи спонсорів.

Георгій Гонгадзе був відомим журналістом, він заснував видання «Українська правда», де працював головним редактором. Його вбили у 2000 році. Розслідування цієї справи завершили лише в 2013 році: винним визнали екс-генерала МВД Олексія Пукача, його засудили до довічного ув’язнення.