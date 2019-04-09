Премию Георгия Гонгадзе учредили в Украине: за что будут награждать журналистов. Фото: ТСН

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Премию имени Георгия Гонгадзе учредили в Украине. Ее будут вручать профессиональным журналистам ежегодно в день рождения Георгия Гонгадзе 21 мая.

Учредителями премии имени Георгия Гонгадзе стали украинское представительство международной негосударственной организации писателей и редакторов ПЭН, Ассоциация выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы и издания «Украинская правда», сообщает «УП.Життя».

Лауреатами премии станут журналисты, которые делают вклад в развитие украинского медиасообщества, создают материалы, направленные на решение актуальных проблем, существующих в обществе. Также журналисты должны поддерживать принципы независимой журналистики.

Номинировать на получение премии имеют право только члены жюри, после утверждения списка они будут обсуждать кандидатуры, постепенно сокращая перечень до трех кандидатов. Сегодня был объявлен состав жюри премии. В него вошли: Мирослава Гонгадзе, Андрей Курков, Елена Притула, Николай Демченко, Евгений Глебовский, Алла Лазарева, Александр Саврук, Лариса Денисенко и Сергей Плохий.

Лауреаты премии будут получать вознаграждение в размере 3 тыс. долл. Учредители премии уверяют, что у награды не будет меценатов или спонсоров. Деньги на премию будут жертвовать несколько благотворителей.

Георгий Гонгадзе был известным журналистом, он основал издание «Украинская правда» и был первым главным редактором этого интернет-издания. Его убили в 2000 году, расследование этого дела завершили только в 2013 году, виновным признали экс-генерала МВД Алексея Пукача. Его приговорили к пожизненному заключению.