Игорь Коломойский, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n120531-nacionalizaciya-privatbanka-kolomoyskiy-dobivaetsya-vozvrascheniya-akciy-cherez-sud.html

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Украинский олигарх Игорь Коломойский в суде добивается признания недействительным договора купли-продажи государством акций «ПриватБанка».

Соответствующий иск рассматривает Хозяйственный суд Киева, сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на пресс-службу «ПриватБанка».

Коломойскому ранее принадлежали 41,6572% акций банка, кипрской компании Triantal Investments Ltd — 16,5748% акций.

Заявление об изменении предмета иска суд принял сегодня, 9 апреля. Кроме того, суд отказал Министерству финансов в удовлетворении ходатайств об оставлении искового заявления без рассмотрения. Минфин ставил под сомнение правомерность и дееспособность Triantal Investments Ltd, а также указывал на отсутствие в заявлении доказательств наличия права собственности олигарха на простые именные акции банка.

Государство национализировало «ПриватБанк» в декабре 2016 года. Причиной этого решения указывалось негативное состояние банковского учреждения, на докапитализацию «ПриватБанка» были потрачены 155 млрд грн.

Правомерность отнесения «Приватбанка» в категории неплатежеспособных банков была подтверждена Окружным административным судом Киеве в сентябре 2018 года при рассмотрении иска одного из его клиентов к банку, Минфину и Министерству юстиции. Сейчас этот суд рассматривает иск Коломойского относительно национализации «ПриватБанка».

Напомним, недавно американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Коломойский попал в поле зрения ФБР по делу о возможных финансовых преступлениях, в частности — отмывании денег. Адвокат олигарха причастность своего подзащитного к совершению этих правонарушений отрицает. Коломойский имеет инвестиции в американском штате Огайо.