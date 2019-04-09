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Ракурс
Девочку-подростка изнасиловали и ограбили в электричке. Фото: Novacity

Девочку-подростка изнасиловали и ограбили в электричке на Киевщине

9 апр 2019, 16:05
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На Киевщине изнасиловали девочку 2005 года рождения. Трагический инцидент произошел в электропоезде «Киев-Гребенка».

Установлено, что насильник сначала отобрал у ребенка телефон и сорвал золотую цепочку, сообщил сегодня первый зампредседателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

После этого злоумышленник 1985 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

Аброськин также заявил о необходимости поддержки в Верховной Раде законопроекта № 6607, который призван защитить детей от сексуального насилия.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве отчим изнасиловал 12-летнюю девочку. Ребенок часто жаловалась матери на домогательства ее сожителя, но она не реагировала. Факт совершения мужчиной преступление зафиксировала установленная в квартире видеокамера.

Источник: Ракурс


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