Дівчинку-підлітка зґвалтували і пограбували в електричці. Фото: Novacity

https://racurs.ua/ua/n120530-divchynku-pidlitka-z-valtuvaly-i-pograbuvaly-v-elektrychci.html

Ракурс

На Київщині зґвалтували дівчинку 2005 року народження. Трагічний інцидент стався в електропоїзді «Київ-Гребінка».

Встановлено, що ґвалтівник спочатку відібрав у дитини телефон і зірвав золотий ланцюжок, повідомив сьогодні перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

Після цього зловмисник 1985 року народження вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно дівчинки.

Аброськін також заявив про необхідність підтримки у Верховній Раді законопроекту № 6607, який покликаний захистити дітей від сексуального насильства.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Києві вітчим зґвалтував 12-річну дівчинку. Дитина часто скаржилася матері на домагання її співмешканця, але вона не реагувала. Факт вчинення чоловіком злочину зафіксувала встановлена ​​в квартирі відеокамера.