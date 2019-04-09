Ділянку першої бетонної дороги відкрили в Україні. Фото: Autonews.ua

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Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») 9 квітня відкрило ділянку першої цементобетонної дороги Дніпро-Решетилівка в Кобеляцькому районі Полтавської області.

Наразі автомобілям дозволено рухатися правою частиною відрізка протяжністю 1,7 км автодороги Н-31. Про це повідомила прес-служба представництва «Укравтодору» в Полтавській області у Facebook.

«Щойно відкрили рух однією з ділянок побудованої цементобетонної дороги у Кобеляцькому районі. Першим проїхав чорний „Мерседес“. Як думаєте, це хороший знак?» — йдеться в повідомленні.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян на власній сторінці у Facebook прокоментував відкриття ділянки бетонного автошляху. Чиновник переконує, що гарантія цієї дороги — 28 років, її будували за сучасними технологіями.

Як пише місцеве видання Kolo. News, цементобетонний автобан Київ — Дніпро, який проходить через Полтавську область, на чотири смуги планують здати в експлуатацію до кінця 2021 року. Минулого року на ремонт дороги Н-31 із держбюджету виділили 1 млрд 41 млн 955 тис. грн, а у 2019 році обсяг фінансування склав 800 млн грн.

Нагадаємо, у вересні 2018 року виконуючий обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак повідомив, що для капітального ремонту основних доріг в Україні до 2022 року необхідно 300 млрд грн. За ці гроші повинні зробити, як капітальний ремонт вже існуючих доріг, так і прокласти нові проїжджі шляхи. В «Укравтодорі» також пообіцяли з 2022 року відмовитися від проведення ямкового ремонту на основних шляхах.