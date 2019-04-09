Бельгійський суд не зміг засудити братів-близнюків через їхню схожість. Фото: Actual Today

https://racurs.ua/ua/n120528-belgiyskyy-sud-ne-zmig-zasudyty-brativ-blyznukiv-cherez-yihnu-shojist.html

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Суд у Бельгії звільнив братів-близнюків, які брали участь у вуличній бійці. Виправдувальний вирок брати отримали через те, що ні поліція, ні свідки не змогли їх розрізнити.

Бійка сталася у місті Льовен у жовтні 2015 року. Тоді біля точки Citysnack один з братів впав з велосипеда, що викликало сміх перехожих, повідомляє ВВС.

На цю реакцію агресивно відреагував один із братів, сильно вдаривши чоловіка, який засміявся. Інший брат намагався зупинити свого родича та схопив нападника за спину.

На відео брати мають настільки схожий вигляд, що ні поліція, ні свідки у справі не змогли конкретно вказати на того, хто побив перехожого. Правоохоронці викликали на допит двох братів, проте з’явився лише один, який розповів, що він намагався зупинити брата, але потім сам вдарив перехожого. Однак, його слова не було підтверджено записами відеокамер.

Суд під час винесення рішення виходив з того, що один з братів намагався утримати від бійки іншого, отже його не можна засуджувати ні як злочинця, ні як співучасника.

Варто зазначити, що близнюків вже судили у 2011 році за крадіжку з насильством. Тоді один з них отримав умовний термін, а іншого виправдали через відсутність доказів.