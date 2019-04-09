Бельгийский суд не смог осудить братьев-близнецов из-за их сходства. Фото:

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Ракурс

Суд в Бельгии освободил братьев-близнецов, которые принимали участие в уличной драке. Оправдательный приговор братья получили потому, что ни полиция, ни свидетели не смогли их различить.

Драка произошла в городе Левен в октябре 2015 года. Тогда у точки Citysnack один из братьев упал с велосипеда, что вызвало смех прохожих, сообщает ВВС.

На эту реакцию агрессивно отреагировал один из братьев, сильно ударив мужчину, который рассмеялся. Другой брат пытался остановить своего родственника и схватил его за спину.

На видео братья имеют настолько похожий вид, что ни полиция, ни свидетели по делу не смогли конкретно указать на того, кто избил прохожего. Правоохранители вызвали на допрос двух братьев, однако явился только один, который рассказал, что он пытался остановить брата, но потом сам ударил прохожего. Однако, его слова не были подтверждены записями видеокамер.

Суд при вынесении решения исходил из того, что один из братьев пытался удержать от драки другого, следовательно его нельзя осуждать ни как преступника, ни как соучастника.

Стоит отметить, что близнецов уже судили в 2011 году за кражу с насилием. Тогда один из них получил условный срок, а другого оправдали из-за недоказанности его вины.