Участок первой бетонной дороги открыли в Украине. Фото: Autonews.ua

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Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») 9 апреля открыло участок первой цементобетонной дороги Днепр-Решетиловка в Кобелякском районе Полтавской области.

Сейчас автомобилям разрешено двигаться по правой части отрезка протяженностью 1,7 км автодороги Н-31. Об этом сообщила пресс-служба представительства «Укравтодора» в Полтавской области в Facebook.

«Только что открыли движение по одному из участков построенной цементобетонной дороги в Кобелякском районе. Первым проехал черный „Мерседес“. Как думаете, это хороший знак?» — говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook прокомментировал открытие участка бетонной автодороги. Чиновник убеждает, что гарантия этой дороги — 28 лет, ее строили по современным технологиям.

Как пишет местное издание Kolo. News, цементобетонний автобан Киев — Днепр, который проходит через Полтавскую область, на четыре полосы планируют сдать в эксплуатацию до конца 2021 года. В прошлом году на ремонт дороги Н-31 из госбюджета выделили 1 млрд 41 млн 955 тыс. грн, а в 2019 году объем финансирования составил 800 млн грн.

Напомним, в сентябре 2018 года исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак сообщил, что для капитального ремонта основных дорог в Украине до 2022 года необходимо 300 млрд грн. За эти деньги должны сделать, как капитальный ремонт уже существующих дорог, так и проложить новые проезжие пути. В «Укравтодоре» также пообещали с 2022 года отказаться от проведения ямочного ремонта на основных путях.