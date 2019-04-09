Ігор Коломойський, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n120531-nacionalizaciya-pryvatbanku-kolomoyskyy-domagaietsya-povernennya-akciy-cherez-sud.html

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Український олігарх Ігор Коломойський у суді добивається визнання недійсним договору купівлі-продажу державою акцій «Приватбанку».

Відповідний позов розглядає Господарський суд Києва, повідомляє видання «Економічна правда» з посиланням на прес-службу «ПриватБанку».

Коломойському раніше належали 41,6572% акцій банку, кіпрській компанії Triantal Investments Ltd — 16,5748% акцій.

Заяву про зміну предмета позову суд прийняв сьогодні, 9 квітня. Крім того, суд відмовив Міністерству фінансів у задоволенні клопотань про залишення позовної заяви без розгляду. Мінфін ставив під сумнів правоздатність та дієздатність Triantal Investments Ltd, а також вказував на відсутність у заяві доказів наявності права власності олігарха на прості іменні акції банку.

Держава націоналізувала «ПриватБанк» у грудні 2016 року. Причиною цього рішення вказувався негативний стан банківської установи, на докапіталізацію «ПриватБанку» було витрачено 155 млрд грн.

Правомірність віднесення «ПриватБанку» до категорії неплатоспроможних була підтверджена Окружним адміністративним судом Києві у вересні 2018 року під час розгляду позову одного з його клієнтів до банку, Мінфіну та Міністерства юстиції. Наразі цей суд розглядає позов Коломойського щодо націоналізації «ПриватБанку».

Нагадаємо, недавно американські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Коломойський потрапив у поле зору ФБР у справі про можливі фінансові злочини, зокрема — відмивання грошей. Адвокат олігарха причетність свого підзахисного до здійснення цих правопорушень заперечує. Коломойський має інвестиції в американському штаті Огайо.