Прогноз зростання ВВП України збережено на рівні 2,7%, фото: Finclub.net

https://racurs.ua/ua/n120534-mijnarodnyy-valutnyy-fond-zalyshyv-bez-zmin-prognoz-zrostannya-vvp-ukrayiny-u-2019-roci.html

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) залишив без змін свій прогноз зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) України в 2019 році, зроблений восени минулого року.

В оприлюдненій сьогодні доповіді «Перспективи світової економіки» вказано, що прогноз економічного зростання щодо України залишається на рівні 2,7%, повідомляє агентство «Укрінформ».

Прогноз на 2020 рік також залишився без змін і становить 3,0%.

У МВФ очікують, що середньорічна інфляція в Україні в 2019 році складе 8%, а в 2020 році — зменшиться до 5,9%.

Прогноз дефіциту платіжного балансу на 2019 рік покращено з 2,9% до 2,5% до ВВП. У МВФ очікують, що в 2020 році цей показник становитиме 2,4%.

У цьому звіті Україна віднесена до групи імпортерів енергоносіїв у регіоні країн Співдружності незалежних держав (СНД), хоча зазначено, що наша держава не входить до її складу, а ця група сформована за територіальною ознакою. Середній рівень зростання ВВП серед країн цієї групи становить 2,8%, що приблизно відповідає показникові України.

Нагадаємо, нещодавно свій прогноз зростання ВВП української економіки опублікував Світовий банк. У цій установі також очікують, що ВВП України в цьому році зросте лише на 2,7%. Раніше Світовий банк прогнозував зростання ВВП України в 2019 році на рівні 2,9%.