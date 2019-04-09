Владимир Зеленский, фото: ТСН

https://racurs.ua/n120536-pod-kievskim-ofisom-komandy-zelenskogo-prohodit-miting-video.html

Ракурс

Под офисом команды кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского на улице Новоселецкой в Печерском районе Киева проходит митинг.

Его участники требуют встречи с Зеленским, а также, чтобы шоумен пришел на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко 14 апреля. Кроме того, митингующие требуют, чтобы кандидат сдал анализы независимой организации. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил блогер Мирослав Олешко.

«Мы требуем диалога! Ответов на наши вопросы! Доказательства, что этот человек не такой, как другие политики!», — отмечает блогер.

В штабе Зеленского ранее сообщали, что получили информацию о планировании сегодня провокаций возле их офиса. Там, заявляли, что участников митинга якобы активно набирали в киевских вузах, обещая выплатить по 300 грн.

Напомним, сегодня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщил о направлении в Службу безопасности Украины (СБУ) обращения сайта «Миротворец» о якобы причастности российских спецслужб к финансированию избирательной кампании Зеленского. В СБУ отмечают, что уже изучают обращение «Миротворца».