Шестимесячный котенок выжил после стирки в машинке. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n120697-shestimesyachnyy-kotenok-vyjil-posle-stirki-v-mashinke.html

Ракурс

Шестимесячный котенок выжил после 30-минутной стирки в машинке. Хозяева обнаружили животное перед циклом отжима.

Австралийка Ким Барр не заметила спящего котенка среди вещей, когда загружала грязное белье в стиральную машинку, сообщает ABC News, передает Lenta.ru.

После запуска стирки Барр и ее семья заметили пропажу котенка Поппи. Они искали его по всему дому, однако поиски не принесли результата. Тогда они случайно обнаружили Поппи в стиральной машинке перед циклом отжима.

Барр достала котенка из машинки и сразу же отвезла в ветеринарную клинику. Врачи выявили у котенка ушиб глаза, травму головы, воду в легких и заниженную температуру тела. Тем не менее, у котенка не было ни одного перелома. Через три недели котенок восстановился.