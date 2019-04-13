Владелец клиники по искусственному оплодотворению оказался отцом по меньшей мере 49 детей. Фото: zhodino-online.by

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Владелец клиники по искусственному оплодотворению в Нидерландах использовал свой биоматериал для экономии средств.

Пользуясь законом, который позволяет сохранять анонимность доноров, Яну Карбаату удалось проводить оплодотворение женщин своей спермой, сообщает The Guardian.

Таким образом, выяснилось, что по меньшей мере 49 человек являются биологическими детьми врача и имеют родство между собой. Это было подтверждено генетическими тестами.

Расследование деятельности клиники, которая была закрыта еще в 2009 году из-за ряда административных и финансовых нарушений, началось после того, как житель Гааги заподозрил врача в отцовстве. Он признался, что давно хотел понять, кто на самом деле является его отцом и занимался этим вопросом более 10 лет.

Отмечается, что владелец клиники умер в 2017 году в возрасте 89-ти лет.