Власник клініки зі штучного запліднення виявився батьком щонайменше 49 дітей. Фото: zhodino-online.by

https://racurs.ua/ua/n120696-vlasnyk-kliniky-zi-shtuchnogo-zaplidnennya-vyyavyvsya-batkom-schonaymenshe-49-ditey.html

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Власник клініки зі штучного запліднення у Нідерландах використовував свій біоматеріал через економію коштів.

Користуючись законом, який дозволяє зберігати анонімність донорів, Яну Карбаату вдалося проводити запліднення жінок своєю спермою, повідомляє The Guardian.

Таким чином, з’ясувалось, що щонайменше 49 осіб є біологічними дітьми лікаря та мають спорідненість. Це було підтверджено генетичними тестами.

Розслідування діяльності клініки, яку було закрито у 2009 році через низку адміністративних та фінансових порушень, почалось після того, як мешканець Гааги запідозрив лікаря у батьківстві. Він зізнався, що давно хотів зрозуміти, хто насправді є його батьком і переймався цим питанням понад 10 років.

Зазначається, що власник клініки помер у 2017 році у віці 89-років.