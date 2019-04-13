Пасажир літака у США вистрибнув на посадкову смугу. Фото: Samolety.org

https://racurs.ua/ua/n120695-pasajyr-litaka-u-ssha-vystrybnuv-na-posadkovu-smugu.html

Ракурс

З пасажиром літака у США відбувся курйозний інцидент. Після посадки лайнера він відчинив двері та вистрибнув на посадкову смугу.

Пасажир літака американської авіакомпанії American Airlines, який летів рейсом з Міннеаполіса (Міннесота) до Фінікса в Аризоні, поводився дивно протягом рейсу, повідомляє Fox News.

Чоловік заважав іншим пасажирам летіти, торкався їхніх обличь та поливав невідомою рідиною зі своєї пляшки. Після посадки цей пасажир відкрив самостійно двері та вистрибнув з літака. Внаслідок падіння 25-річний чоловік отримав легкі травми.

Правоохоронці затримали пасажира, який дивно поводився. Наразі поліцейські готуються оголосити звинувачення чоловіку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що пілот літака проліз на своє робоче місце через вікно. Цей випадок відбувся у лондонському аеропорту. Відео з курйозним інцидентом оприлюднили у соцмережах.