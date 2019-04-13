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Багатоповерхівки обвалилися у Ріо-де-Жанейро, є загиблі. Фото: g1.globo.com

Багатоповерхівки обвалилися у Ріо-де-Жанейро, є загиблі (ВІДЕО)

13 кві 2019, 08:59
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Дві багатоповерхівки обвалилися у бразильському Ріо-де-Жайнеро. Внаслідок обвалу постраждали понад 20 осіб.

П’ятиповерхові будівлі, які обвалилися, за словами місцевої влади було побудовано незаконно, повідомляє телеканал Globo.

Внаслідок трагедії постраждали понад 20 осіб, восьмеро отримали травми, а 13 пропали безвісти. Щонайменше троє осіб загинуло внаслідок обвалу будинків.

Наразі експерти з’ясовують причини трагедії.

Раніше повідомлялося, що у Ріо-де-Жанейро сталася масштабна повінь. Внаслідок природного лиха загинуло щонайменше шестеро осіб. Повінь сталася через сильні зливи, які тривали добу. Потоки води були настільки сильними, що несли за собою автомобілі.


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