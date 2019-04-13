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Багатоповерхівки обвалилися у Ріо-де-Жанейро, є загиблі. Фото: g1.globo.com
Багатоповерхівки обвалилися у Ріо-де-Жанейро, є загиблі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n120694-bagatopoverhivky-obvalylysya-u-rio-de-janeyro-ie-zagybli-video.htmlРакурс
Дві багатоповерхівки обвалилися у бразильському Ріо-де-Жайнеро. Внаслідок обвалу постраждали понад 20 осіб.
П’ятиповерхові будівлі, які обвалилися, за словами місцевої влади було побудовано незаконно, повідомляє телеканал Globo.
Внаслідок трагедії постраждали понад 20 осіб, восьмеро отримали травми, а 13 пропали безвісти. Щонайменше троє осіб загинуло внаслідок обвалу будинків.
Наразі експерти з’ясовують причини трагедії.
Раніше повідомлялося, що у Ріо-де-Жанейро сталася масштабна повінь. Внаслідок природного лиха загинуло щонайменше шестеро осіб. Повінь сталася через сильні зливи, які тривали добу. Потоки води були настільки сильними, що несли за собою автомобілі.
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