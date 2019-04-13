Багатоповерхівки обвалилися у Ріо-де-Жанейро, є загиблі. Фото: g1.globo.com

https://racurs.ua/ua/n120694-bagatopoverhivky-obvalylysya-u-rio-de-janeyro-ie-zagybli-video.html

Ракурс

Дві багатоповерхівки обвалилися у бразильському Ріо-де-Жайнеро. Внаслідок обвалу постраждали понад 20 осіб.

П’ятиповерхові будівлі, які обвалилися, за словами місцевої влади було побудовано незаконно, повідомляє телеканал Globo.

Внаслідок трагедії постраждали понад 20 осіб, восьмеро отримали травми, а 13 пропали безвісти. Щонайменше троє осіб загинуло внаслідок обвалу будинків.

Наразі експерти з’ясовують причини трагедії.

Раніше повідомлялося, що у Ріо-де-Жанейро сталася масштабна повінь. Внаслідок природного лиха загинуло щонайменше шестеро осіб. Повінь сталася через сильні зливи, які тривали добу. Потоки води були настільки сильними, що несли за собою автомобілі.