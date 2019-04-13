Многоэтажки обрушились в Рио-де-Жанейро, есть погибшие. Фото: g1.globo.com

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Две многоэтажки обрушились в бразильском Рио-де-Жайнеро. В результате обрушения пострадали более 20 человек.

Пятиэтажные здания, которые обвалились, по словам местных властей, были построены незаконно, сообщает телеканал Globo.

В результате трагедии пострадали более 20 человек, восемь получили травмы, а 13 пропали без вести. По меньшей мере три человека погибли в результате обвала домов.

Сейчас эксперты выясняют причины трагедии.

Ранее сообщалось, что в Рио-де-Жанейро произошло масштабное наводнение. Вследствие природного бедствия погибли по меньшей мере шесть человек. Наводнение произошло из-за сильных ливней, которые продолжались сутки. Потоки воды были настолько сильными, что несли за собой автомобили.