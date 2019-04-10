Потоп в Рио-де-Жанейро. Фото: FloodList

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Наводнение в бразильском городе Рио-де-Жанейро, наделало много бед. Так, 9 апреля, город оказался под водой. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

Мощные дожди вызвали сильные наводнения, вода залила улицы города. В результате непогоды погибли по меньшей мере шесть человек. Женщина с семилетним ребенком ехали в такси и попали под обвал. Тела погибших вместе с телом таксиста впоследствии нашли спасатели. В одной части города утонул мужчина, а две девушки стали жертвами оползня, который накрыл их дом. Об этом сообщает Reuters.

Потоки воды были настолько сильными, что несли за собой автомобили. Значительно повреждена прибрежная велосипедная дорожка, которая должна была стать наследием Олимпийских игр 2016 года. Власти города заявили, что в течение суток выпало более 34 см дождя. Без света из-за непогоды остались 785 объектов, основные дороги закрыты.

Мэр города Марсело Кривелла заявил, что такой ливень для Рио-де-Жанейро «ненормальное явление». В последний раз мощный шторм наделал беды в Рио в феврале. Тогда стихия убила по меньшей мере 7 человек.

Напомним, в марте масштабное наводнение вывело из строя авиабазу Военно-воздушных сил США в Небраске. Так, река Миссури вышла из берегов и нанесла серьезный ущерб авиабазе «Оффатт» в городе Омаха.