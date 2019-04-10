Потоп у Ріо-де-Жанейро. Фото: FloodList

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Повінь у бразильському місті Ріо-де-Жанейро наробила значного лиха. Так, 9 квітня, місто опинилося під водою. Місцева влада оголосила надзвичайний стан.

Потужні дощі спричинили сильні повені, вода залила вулиці міста. Внаслідок негоди загинули щонайменше шестеро осіб. Жінка з семирічною дитиною їхали в таксі та потрапили під обвал. Тіла загиблих разом із тілом таксиста згодом найшли рятувальники. В одній частині міста потонув чоловік, а двоє дівчат стали жертвами зсуву, який накрив їхній будинок. Про це повідомляє Reuters.

Потоки води були настільки сильними, що несли за собою автомобілі. Значно пошкоджена прибережна велосипедна доріжка, яка повинна була стати спадщиною Олімпійських ігор 2016 року. Влада міста заявила, що впродовж доби випало понад 34 см дощу. Без світла через негоду залишилися 785 об'єктів, основні дороги закриті.

Мер міста Марсело Кривелла заявив, що така злива для Ріо-де-Жанейро «ненормальне явище». Востаннє потужний шторм наробив лиха в Ріо в лютому. Тоді стихія вбила щонайменше 7 осіб.

Нагадаємо, у березні масштабна повінь вивела з ладу авіабазу Військово-повітряних сил США у Небрасці. Так, річка Міссурі вийшла з берегів иа завдала серйозної шкоди авіабазі «Оффатт» у місті Омаха.