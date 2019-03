Наводнение вывело из строя авиабазу ВВС США в Небраске. В штате вышла из берегов река Миссури и нанесла серьезный ущерб авиабазе «Оффатт» в городе Омаха.

Об этом сообщило в Фейсбук командование авиасоединения ВВС США, которое базируется в Омахе.

Средний Запад США накрыло наводнение, вызваннное активным таянием льда и снега, а также ледовыми заторами на реках.

В Небраске, кроме гражданских объектов, подтоплено более 900 метров взлетно-посадочной полосы авиабазы.

На ней размещается Стратегическое командование США. Строительство его нового штаба стоило 1,3 млрд долл. Штаб планируют открыть этой весной.

В штатах Небраска и Айова часть населенных пунктов оказалась отрезанной от мира. В округе Сарпи из-за прорыва дамбы разрушены не менее 500 домов. В этих штатах известно о трех погибших, еще два человека пропали без вести. Тысячи жителей эвакуированы.

Авиабаза «Оффатт» стала не единственным крупным объектом армии США, пострадавшим за последний год от стихии. Ураган «Майкл» нанес серьезный ущерб базе ВВС «Тиндалл» в штате Флорида.

HWY 34 bridge in Plattsmouth. The impacts to transportation in Eastern Nebraska will require a great deal of patience. Thankfully Nebraskans are known for this quality! pic.twitter.com/VoSb9bsbIJ

— Col. John A. Bolduc (@NSPColonel) 17 березня 2019 р.