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Наводнение вывела из строя авиабазу ВВС США в Небраске, фото — Фейсбук

Наводнение вывело из строя авиабазу ВВС США в Небраске (ФОТО, ВИДЕО)

18 мар 2019, 21:59
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Наводнение вывело из строя авиабазу ВВС США в Небраске. В штате вышла из берегов река Миссури и нанесла серьезный ущерб авиабазе «Оффатт» в городе Омаха.

Об этом сообщило в Фейсбук командование авиасоединения ВВС США, которое базируется в Омахе.

Наводнение вывело из строя авиабазу ВВС США в Небраске

Средний Запад США накрыло наводнение, вызваннное активным таянием льда и снега, а также ледовыми заторами на реках.

В Небраске, кроме гражданских объектов, подтоплено более 900 метров взлетно-посадочной полосы авиабазы.

На ней размещается Стратегическое командование США. Строительство его нового штаба стоило 1,3 млрд долл. Штаб планируют открыть этой весной.

Наводнение вывело из строя авиабазу ВВС США в Небраске

В штатах Небраска и Айова часть населенных пунктов оказалась отрезанной от мира. В округе Сарпи из-за прорыва дамбы разрушены не менее 500 домов. В этих штатах известно о трех погибших, еще два человека пропали без вести. Тысячи жителей эвакуированы.

Авиабаза «Оффатт» стала не единственным крупным объектом армии США, пострадавшим за последний год от стихии. Ураган «Майкл» нанес серьезный ущерб базе ВВС «Тиндалл» в штате Флорида.

Наводнение вывело из строя авиабазу ВВС США в Небраске

Источник: Ракурс


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