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Бой Ломаченко с Кроллой: украинец победил нокаутом. Фото:

Бой Ломаченко с Кроллой: украинец победил нокаутом (ФОТО, ВИДЕО)

13 апр 2019, 08:19
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Бой украинца Василия Ломаченко с британцем Энтони Кроллой завершился в Лос-Анджелесе. В этом бою победил украинец.

Боксеры не шли в атаку в первом раунде и вели себя спокойно. Во втором раунде Ломаченко начал атаковать, хотя не все его атаки были удачными, сообщает 24 Канал.

В третьем раунде украинец выполнил «тройку», которая завершилась ударом с левой руки. В этом же раунде Ломаченко загнал соперника в угол. Несмотря на удачные действия украинца, бой продолжили.

Четвертый раунд начал украинец. Он совершил несколько атак на Кроллу, который едва успевал защищаться и не мог проводить атаки. Пропустив удар в висок британец упал на ринг. У него было разбито лицо. Таким образом, бой завершился победой украинца.

Отметим, что в этом бою украинец защищал два чемпионских титула по версии WBA и WBО. Последний титул он защищал впервые, поскольку завоевал его недавно в декабре 2018 года в бою с Хосе Педрасой.

Бой Ломаченко с Кроллой. Фото: twitter.com


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