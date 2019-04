Бой украинца Василия Ломаченко с британцем Энтони Кроллой завершился в Лос-Анджелесе. В этом бою победил украинец.

Боксеры не шли в атаку в первом раунде и вели себя спокойно. Во втором раунде Ломаченко начал атаковать, хотя не все его атаки были удачными, сообщает 24 Канал.

В третьем раунде украинец выполнил «тройку», которая завершилась ударом с левой руки. В этом же раунде Ломаченко загнал соперника в угол. Несмотря на удачные действия украинца, бой продолжили.

Четвертый раунд начал украинец. Он совершил несколько атак на Кроллу, который едва успевал защищаться и не мог проводить атаки. Пропустив удар в висок британец упал на ринг. У него было разбито лицо. Таким образом, бой завершился победой украинца.

Отметим, что в этом бою украинец защищал два чемпионских титула по версии WBA и WBО. Последний титул он защищал впервые, поскольку завоевал его недавно в декабре 2018 года в бою с Хосе Педрасой.

Lomachenko scores the knockdown and thinks it was ruled a TKO. What do you think? #LomaCrollapic.twitter.com/GVwAlYSLgs

— Top Rank Boxing (@trboxing) 13 апреля 2019 г.