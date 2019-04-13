Пассажир самолета в США выпрыгнул на посадочную полосу. Фото: Samolety.org

https://racurs.ua/n120695-passajir-samoleta-v-ssha-vyprygnul-na-posadochnuu-polosu.html

Ракурс

С пассажиром самолета в США состоялся курьезный инцидент. Он после посадки лайнера открыл дверь и выпрыгнул на посадочную полосу.

Пассажир самолета американской авиакомпании American Airlines, летевший рейсом из Миннеаполиса (Миннесота) в Финикс в Аризоне, вел себя странно в течение рейса, сообщает Fox News.

Мужчина мешал другим пассажирам лететь, касался их лиц и поливал неизвестной жидкостью со своей бутылки. После посадки этот пассажир открыл самостоятельно двери и выпрыгнул из самолета. В результате падения 25-летний мужчина получил легкие травмы.

Правоохранители задержали пассажира, который странно себя вел. Сейчас полицейские готовятся объявить обвинения мужчине.

Напомним, ранее сообщалось, что пилот самолета пролез на свое рабочее место через окно. Этот случай произошел в лондонском аэропорту. Видео с курьезным инцидентом обнародовали в соцсетях.