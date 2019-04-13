На Житомирщині чоловік увірвався до квартири сусідки погрожував підірвати багатоповерхівку. Фото: GidroGuru.com

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Ракурс

Чоловік у неадекватному стані увірвався до квартири старої сусідки та погрожував підірвати багатоповерхівку.

Інцидент стався вчора, 12 квітня. Чоловік із сусідньої квартири увірвався до 65-річної жінки та почав погрожувати підірвати будинок, повідомляє сьогодні прес-служба Національної поліції Житомирської області.

Жінка злякалась цих агресивних дій та вибігла з квартири. Тоді 39-річний чоловік забарикадувався у її квартирі та відкрив газ. На місце події приїхали поліцейські, а також працівники спецслужб. Було проведено евакуацію мешканців 16-поверхового будинку, після цього вимкнено подачу газу та електрики до будівлі.

Фахівці почали переводити переговори з чоловіком, проте він не висунув жодних умов, а лише викинув частину речей з квартири сусідки. За словами сусідів, чоловік мав психічні розлади та раніше лікувався.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 162 (порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.