Хакери оприлюднили дані співробітників ФБР. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n120700-hakery-opryludnyly-dani-tysyachi-spivrobitnykiv-fbr-zmi.html

Ракурс

Хакери зламали ряд сайтів, які пов’язані з американським Федеральним бюро розслідувань США.

Отримані дані про поліцейських і співробітників ФБР опинилися у відкритому доступі, повідомляє Techcrunch.

Користувачі мережі можуть побачити імена, номери телефонів і навіть домашні адреси правоохоронців. За підрахунками ЗМІ, в інтернет потрапили дані близько чотирьох тисяч поліцейських і співробітників ФБР, які складаються в Асоціації Національної поліції ФБР в Куантіко. В організації ще не прокоментували ситуацію, що склалася.

ЗМІ вдалося зв’язатися з одним з хакерів, який брав участь у атаці. Так, за його словами, було зламано близько тисячі сайтів. Дані про співробітників правоохоронних органах хакери планують продавати.

Раніше повідомлялося, що російські інтернет-тролі змінили тактику щодо зриву виборів президента США у 2020 році. Тепер вони пропагують повідомлення на політично спірні теми через фальшиві аккаунти в соціальних медіа, замість того, щоб самим створювати пропаганду.