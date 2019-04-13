Найглибший басейн у світі відкриють у Польщі. Фото: Главком

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Найглибший басейн у світі відкриють в Польщі. Він з’явиться у Мщонуві у Мазовецькому воєводстві.

Басейн Deepspot буде використовуватися для тренувань аквалангістів і фрідайверов, також їм зможуть скористатися новачки і любителі, повідомляє News.mail.ru.

Глибина басейну Deepspot сягатиме 45 метрів, а кількість води, яке він вміщатиме складе 8 тис. куб. води. Зазначається, що стандартний 25-метровий басейн вміщає в 27 разів менше води.

Найглибший басейн у світі буде розташований в спортивному комплексі. Крім басейну там планується облаштувати конференц-зал і готель з видом на басейн. Басейн буде доступний для відвідувачів з осені 2019 року.

Зазначимо, що на даний момент найглибшим басейном у світі є 42-метровий Y-40 The Deep Joy, який розташований в італійському місті Монтегротто-Терме.