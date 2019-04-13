ЕС снял санкции с девяти человек, связанных с Януковичем. Фото: Podrobnosti.ua

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ЕС снял санкции с девяти человек из окружения беглого президента Виктора Януковича. Имена этих лиц были исключены из санкционного списка, который касается войны на Востоке Украины.

Европейский Союз отменил карательные меры в отношении девяти человек из окружения Януковича из-за недостаточных доказательств, сообщает WELT, ссылаясь на внутренние документы службы ЕС.

В 2014 году были введены санкции к 150 лицам и 44 компаний, которые причастны к боевым действиям на Донбассе и аннексии Крыма. Однако лица, попавшие в санкционный список, могут обжаловать это в суде. Однако не все иски удовлетворяются.

Последний раз этот список расширили 15 марта 2019 года. Тогда в него внесли фамилии восьми россиян, причастных к нападению на украинские корабли в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС отменил санкции в отношении главы администрации президента Януковича Виктора Клюева.