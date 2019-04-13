Верховну Раду можуть спробувати розпустити, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n120708-peremojec-prezydentskyh-vyboriv-matyme-formalni-pidstavy-dlya-rozpusku-parlamentu-zmi.html

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У переможця цьогорічних президентських виборів будуть формальні підстави для розпуску парламенту відразу після прийняття присяги.

Він може спиратися на нещодавнє рішення Окружного адміністративного суду Києва. Про це йдеться у статті публіциста Сергія Рахманіна, опублікованій на сторінках видання «Дзеркало тижня».

Зазначається, що 6 березня цей суд ухвалив рішення, згідно з яким зобов’язав апарат Верховної Ради надати відомості про склад коаліції станом на 28 лютого цього року із зазначенням прізвищ депутатів, котрі до неї входять. Також суд ухвалив витребувати відповідну інформацію у координаторів коаліції народних депутатів Артура Герасимова та Максима Бурбака.

Відповідні документи суд зобов’язував подати до 12 березня.

«За нашою інформацією, документи надані не були, пояснення — теж», — зазначається в статті.

За словами Рахманіна, якщо ці документи не будуть надані, у суду з’явиться привід встановити, що коаліція відсутня як мінімум з 28 лютого 2019 року. Це означатиме, що 30 днів, відведених законодавством на формування нової коаліції, завершилися ще в березні.

«Отже, у переможця президентських виборів, якщо він обіпреться на рішення Окружного адмінсуду, з’являться формальні підстави припинити повноваження ВР відразу після прийняття присяги», — вважає Рахманін.

Крім того, на думку Рахманіна, переможець президентських виборів може застосовувати і шантаж стосовно Ради, примушуючи її до співпраці за допомогою загрози дострокового розпуску.

Другий тур президентських виборів в Україні запланований на 21 квітня.

Нагадаємо, вчора учасники другого туру виборів — чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський зустрілися в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.