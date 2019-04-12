Порошенко зустрівся з Макроном у Франції. Фото: Петро Порошенко у Twitter

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Президенти України та Франції Петро Порошенко та Емманюель Макрон 12 квітня зустрілися в Парижі та провели переговори.

Сторони підняли питання встановлення миру в Україні. Макрон запевнив, що найближчим чином відбудеться засідання у нормандському форматі. Про це написав Петро Порошенко на власній сторінці у Twitter.

Глава держави відзначив, що сьогодні йому вдалося досягти з Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель домовленостей про чергове перемир’я на Донбасі. За словами Порошенка, 18 квітня під час відеоконференції проголосять про так зване великоднє припинення вогню в зоні бойових дій на території Луганської та Донецької областей. Порошенко запевнив, що Російську Федерацію попросять забезпечити перший крок імплементації миру.

Говорили сторони й про українських політичних в’язнів та військовополонених моряків, які перебувають у полоні в Москві. Окремо президенти підняли питання політв’язня Романа Сущенка. Також було підняте питання будівництва «Північного потоку — 2».

Нагадаємо, 12 квітня кандидат у президенти України Володимир Зеленський зустрівся у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідер французів приймав молодого українського політика в Єлисейському палаці.

За словами Зеленського, зустріч відбувалася у комфортній, теплій атмосфері. Сторони обговорили питання, які наразі найбільше турбують Україну та її народ, особливу увагу співрозмовники приділили питанню припинення війни на українському Донбасі.