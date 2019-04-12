Зеленський розповів про зустріч із президентом Франції. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n120689-zelenskyy-povidomyv-detali-zustrichi-z-prezydentom-franciyi-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський розкрив деталі своєї зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, яка відбулася в Єлисейському палаці.

За словами Зеленського, зустріч відбувалася у комфортній, теплій атмосфері. Сторони обговорили питання, які наразі найбільше турбують Україну та її народ. Про це кандидат заявив в коментарі «Радіо Свобода», запис оприлюднено в YouTube.

«Дуже класна, тепла атмосфера, зустріч була конструктивною, я побачив перед собою дійсно лідера об'єднаної Європи», — заявив Зеленський.

Політик додав, що основною темою зустрічі стало питання припинення війни на українському Донбасі.

Також сьогодні команда Володимира Зеленського оприлюднила у Facebook відео, в якому оголосила точний час та місце проведення дебатів кандидатів у президенти на стадіоні «Олімпійський». Вони наголошують на тому, що дебати повинні відбутися 19 квітня о 19.00.

Нагадаємо, 12 квітня кандидат у президенти України Володимир Зеленський зустрівся у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідер французів приймав молодого українського політика в Єлисейському палаці. Зеленського супроводжували соратники — екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка та керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов.