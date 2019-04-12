Зеленский встретился с Макроном. Фото: 112 Украина

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Владимир Зеленский, который является кандидатом в президенты Украины, 12 апреля встретился в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Французский лидер принял Зеленского в Елисейском дворце. На встрече присутствовали и соратники кандидата: экс-глава Министерства финансов Александр Данилюк, бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в группе «Команда Зеленского» в Facebook.

«Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции — Елисейском дворце в Париже», — говорится в подписи к видео.

Детали встречи Макрона и Зеленого и то, о чем говорили участники мероприятия, пока неизвестны.

Как известно, сегодня встречу с Макроном также должна провести действующий президент Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко. Ожидается, что французский лидер встретится с Порошенко в 19.00. СМИ смогут быть свидетелями протокольной части встречи глав государств. Ожидается, что в Елисейском дворце устроят официальный прием с участием Республиканской гвардии.

Напомним, 11 апреля президент Петр Порошенко приехал на эфир программы «Прово на власть» без приглашения, чтобы повторно пригласить кандидата Владимира Зеленского на дебаты. Во время телефонного разговора между кандидатами возник спор, политики пытались перекричать друг друга.