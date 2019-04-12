Порошенко и Зеленский сегодня во Франции. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n120684-glavnye-novosti-dnya-zelenskiy-i-poroshenko-poleteli-v-parij-a-rossiya-obyavila-gricenko-v-rozysk.html

Ракурс

Сегодня кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко в Париже поочередно встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча Зеленского с главой Франции должна была состояться в 16.00, а действующий глава государства Порошенко будет говорить с Макроном в 19.00 по киевскому времени.

Следственный комитет Российской Федерации объявил в международный розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Российские следователи просят Басманный суд Москвы заочно арестовать политика за якобы призывы к терроризму. В России заявляют, что в 2011 году Гриценко в эфире «1+1» якобы призывал взорвать железнодорожные поезда и тем самым осуществить теракт на территории РФ.

С должности председателя Херсонской областной государственной администрации уволили Андрея Гордеева. Ранее активисты обвинили его и руководителя Херсонского областного совета Владислава Мангера в причастности к организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Также сегодня президент Петр Порошенко встретился в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава немецкого правительства в очередной раз подчеркнула необходимость выполнения минских договоренностей и в очередной раз подняла тему захваченных Российской Федерацией моряков Военно-морских сил Украины. Меркель заявила, что Москва должна освободить военнопленных и допустить к ним украинских представителей.

Кроме того, 12 апреля в Перинатальном центре Киева открылся первый в Украине Банк грудного молока. Это учреждение собирает донорское молоко, проверяет, обрабатывает и раздает малышам, которые его требуют. Стать донором грудного молока может стать исключительно здоровая женщина, ведь банк дополнительно проверяет желающих помочь.