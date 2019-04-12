Меркель Порошенко: Минские соглашения - единственный путь, которым мы можем идти

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Ракурс

Президент Петр Порошенко встретился 12 апреля в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время брифинга, после двусторонних переговоров, Меркель в очередной раз подчеркнула на необходимости выполнения минских договоренностей.

«Минские договоренности — единственный путь, которым мы можем идти», — отметила канцлер Германии.

Меркель ответила и на вопрос журналистов о нормандском формате переговоров. По ее словам, он себя оправдал и в таком же формате следует продолжать работать и дальше. Кроме этого, немецкий лидер вспомнила о консультациях с США и другими странами, которые происходили в рамках переговоров.

Отдельно, во время своей речи, она подняла тему захваченных Россией украинских моряков. Немецкий политик подчеркнула на необходимости освобождения моряков и допуска к ним украинских представителей.

«Я требую от России освободить моряков», — заявила Меркель.

По словам канцлера, ЕС поддерживает Украину, о чем свидетельствует соглашение об ассоциации, которое также является реакцией Европы на аннексию Крыма Россией и войну на Донбассе.

Кроме этого, Меркель, комментируя необходимость перехода на рыночные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, поблагодарила народ Украины за мужество.

«Хочу поблагодарить украинский народ за мужество в деле перехода на рыночные цены за жилищно-коммунальные услуги», — резюмировала глава немецкого правительства.

Политик также подчеркнула, что независимо от результатов выборов, Берлин и в дальнейшем намерен сотрудничать с Украиной.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в пятницу, 12 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон поочередно встретится с действующим президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.