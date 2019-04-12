Макрон поочередно принимает Зеленского и Порошенко, фото — Українські Новини

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В пятницу, 12 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон поочередно встретится с действующим президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

В рабочем графике французского лидера значится, что встреча с Зеленским состоится в 16:00 по киевскому времени, а переговоры с Порошенко стартуют в 19.00.

Открытой для СМИ будет только протокольная часть встречи Макрона и Порошенко, которая происходит за девять дней до второго тура голосования в Украине.

Французские СМИ сообщили, что, учитывая статус Зеленского, его встреча с президентом Франции состоится в неформальной обстановке. А вот для Порошенко в Елисейском дворце устроят официальный прием с участием Республиканской гвардии.

В пресс-службе Макрона заявили, что французский президент встречается с Порошенко и Зеленским, чтобы «напомнить о приверженности Франции к Украине». Кроме того, Париж вместе с Берлином являются участниками нормандского формата.

Накануне встречи с Макрона Порошенко 12 апреля прилетел в Берлин, где встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Меркель звонила Порошенко 1 апреля — после первого тура голосования. Тогда же в правящей немецкой коалиции призвали Владимира Зеленского подробнее сообщить о своей команде, а также о позиции относительно главных общественно-экономических проблем.