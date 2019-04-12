Макрон почергово приймає Зеленського і Порошенка, фото — Українські Новини

https://racurs.ua/ua/n120675-makron-pochergovo-pryymaie-zelenskogo-i-poroshenka-rozklad-zustrichey-infografika.html

Ракурс

У п’ятницю, 12 квітня, президент Франції Еммануель Макрон почергово зустрінеться із чинним президентом України Петром Порошенком і кандидатом в президенти Володимиром Зеленським.

У робочому графіку французького лідера значиться, що зустріч із Зеленським відбудеться о 16:00 за київським часом, а переговори з Порошенком стартують о 19.00.

Відкритою для ЗМІ буде тільки протокольна частина зустрічі Макрона та Порошенка, яка відбувається за дев’ять днів до другого туру голосування в Україні.

Французькі ЗМІ повідомили, що з огляду на статус Зеленського його зустріч із президентом Франції відбудеться у неформальній обстановці. А от для Порошенка в Єлисейському палаці влаштують офіційний прийом за участі Республіканської гвардії.

В прес-службі Макрона заявили, що французький президент зустрічається із Порошенком та Зеленським, щоб «нагадати про прихильність Франції до України». Крім того, Париж разом з Берліном є учасниками нормандського формату.

Напередодні зустрічі із Макроном Порошенко 12 квітня прилетів до Берліна, де мав зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Меркель телефонувала Порошенку 1 квітня — після першого туру голосування. Тоді ж у правлячій німецькій коаліції закликали Володимира Зеленського детальніше повідомити про свою команду, а також про позицію щодо головних суспільно-економічних проблем.