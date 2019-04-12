Меркель Порошенку: Мінські угоди - єдиний шлях, яким ми можемо йти

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Ракурс

Президент Петро Порошенко зустрівся 12 квітня у Берліні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Під час брифінгу після двосторонніх переговорів Меркель у черговий раз наголосила на необхідності виконання мінських домовленостей.

«Мінські домовленості — єдиний шлях, яким ми можемо йти», — зазначила канцлер Німеччини.

Щодо нормандського формату переговорів, то Меркель зазначила, що він себе виправдав і у такому ж складі треба продовжувати працювати й надалі. Окрім цього, німецький лідер згадала про консультації зі США та іншими країнами, які відбувалися у рамках переговорів.

Окремо під час своєї промови вона підняла тему захоплених Росією українських моряків. Німецький політик наголосила на необхідності звільнення моряків та допуску до них українських представників.

«Я вимагаю від Росії звільнення моряків», — наголосила Меркель.

За словами канцлера, ЄС підтримав Україну угодою про асоціацію, таким чином відреагувавши на анексію Криму Росією і війну на Донбасі.

Окрім цього, Меркель, коментуючи необхідність переходу до ринкових тарифів на житлово-комунальні послуги, подякувала народові України за мужність.

«Хочу подякувати українському народові за мужність у справі переходу на ринкові ціни за житлово-комунальні послуги», — резюмувала очільниця німецького уряду.

Меркель також наголосила, що не залежно від результатів виборів, Берлін й надалі співпрацюватиме з Україною.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у п’ятницю, 12 квітня, президент Франції Еммануель Макрон почергово зустрінеться із чинним президентом України Петром Порошенком і кандидатом в президенти Володимиром Зеленським.