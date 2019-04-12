Порошенко та Зеленський сьогодні у Франції. Фото: ВВС

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Сьогодні кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко в Парижі почергово зустрінуться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч Зеленського з главою Франції повинна була відбутися о 16.00, а чинний глава держави Порошенко говоритиме з Макроном о 19.00 за київським часом.

Слідчий комітет Російської Федерації оголосив у міжнародний розшук колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка. Російські слідчі просять Басманний суд Москви заочно заарештувати політика за нібито заклики до тероризму. У Росії заявляють, що в 2011 році Гриценко в ефірі «1+1» нібито закликав підірвати залізничні потяги і тим самим здійснити теракт на території РФ.

З посади голови Херсонської обласної державної адміністрації звільнили Андрія Гордєєва. Раніше активісти звинуватили його та керівника Херсонської обласної ради Владислава Мангера в причетності до організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Також сьогодні президент Петро Порошенко зустрівся у Берліні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Глава німецького уряду у черговий раз наголосила на необхідності виконання мінських домовленостей й вкотре підняла тему захоплених Російською Федерацією моряків Військово-морських сил України. Меркель заявила, що Москва повинна звільнити військовополонених та допустити до них українських представників.

Крім того, 12 квітня у Перинатальному центрі Києва відкрився перший в Україні Банк грудного молока. Ця установа збирає донорське молоко, перевіряє його, обробляє та роздає малюкам, які його потребують. Стати донором грудного молока може стати виключно здорова жінка, адже банк додатково перевіряє бажаючих допомогти.