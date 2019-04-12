Звільнено губернатора Гордєєва, якого активісти запідозрили у причетності до вбивства Гандзюк. Фото: Аргумент

https://racurs.ua/ua/n120662-zvilneno-gubernatora-gordieieva-yakogo-aktyvisty-zapidozryly-u-prychetnosti-do-vbyvstva-gandzuk.html

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Андрія Гордєєва звільнено з посади губернатора Херсонщини. Відповідний указ № 141/2019 сьогодні розміщено на сайті глави держави.

У документі вказано, що Гордєєва звільнено відповідно до поданої ним заяви.

Іншим указом президента № 142/2019 від 12 квітня тимчасове виконання обов’язків глави Херсонської облдержадміністрації покладено на представника БПП Дмитра Бутрія, котрий раніше був директором департаменту економічного розвитку і торгівлі цієї ОДА, а з січня 2019 року — першим заступником Гордєєва.

Як відомо, 5 квітня Гордєєв написав заяву про відставку. Це сталося після того, як громадські активісти звинуватили його та керівника Херсонської обласної ради Владислава Мангера в причетності до організації вбивства Катерини Гандзюк. Гордєєв також заявив про готовність перевіритися на поліграфі.

До цього активісти висували главі держави Петру Порошенку вимогу звільнити Гордєєва і його заступника Євгена Рищука.