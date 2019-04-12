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Уволен губернатор Гордеев, заподозренный активистами в причастности к убийству Гандзюк. Фото: Аргумент

Уволен губернатор Гордеев, заподозренный активистами в причастности к убийству Гандзюк

12 апр 2019, 12:22
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Андрей Гордеев уволен с должности губернатора Херсонщины. Соответствующий указ № 141/2019 сегодня размещен на сайте главы государства.

В документе указано, что Гордеев уволен в соответствии с поданным им заявлением.

Другим указом президента № 142/2019 от 12 апреля временное исполнение обязанностей главы Херсонской облгосадминистрации возложено на представителя БПП Дмитрия Бутрия, который ранее был директором департамента экономического развития и торговли этой ОГА, а с января 2019 года — первым заместителем Гордеева.

Как известно, 5 апреля Гордеев написал заявление об отставке. Это произошло после того, как общественные активисты обвинили его и руководителя Херсонского областного совета Владислава Мангера в причастности к организации убийства Екатерины Гандзюк. Гордеев также заявил о готовности провериться на полиграфе.

До этого активисты выдвигали главе государства Петру Порошенко требование уволить Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

Источник: Ракурс


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