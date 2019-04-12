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Ракурс
Коломойский подтвердил, что юрист Зеленского является его личным адвокатом, фото — "Радио Свобода"

Коломойский: Юрист Зеленского — мой личный адвокат (ВИДЕО)

12 апр 2019, 12:11
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Руководитель юридического сопровождения предвыборной кампании кандидата Владимира Зеленского Андрей Богдан является личным адвокатом Игоря Коломойского.

Об этом журналистам программы «Схемы» сообщил сам Коломойский.

«Он прежде всего является моим адвокатом», — ответил олигарх на вопрос о том, почему юрист Зеленского Андрей Богдан часто летает в Женеву.

В этом швейцарском городе раньше жил Игорь Коломойский. Впоследствии Богдан летал и в Тель-Авив, в который переехал Коломойский в прошлом году.

Олигарх рассказал журналистам, что работа Богдана на других клиентов у него «вызывает раздражение, поскольку возникает конфликт интересов».

«Схемы» рассказали, что в 2018 году юрист Коломойского путешествовал в Женеву по меньшей мере девять раз, а с осени 2018 года Богдан зачастил в Тель-Авив. В этом городе он также был по меньшей мере девять раз, причем пять визитов приходится на 2019 год, в котором продолжается предвыборная кампания Зеленского.

Богдан отказался объяснить причины частых посещений Женевы и Тель-Авива.

«Это моя частная жизнь. Я не являюсь публичным лицом», — прокомментировал юрист посещение городов, в которых проживает Коломойский.

«Схемы» напомнили, что Богдан защищал в суде соратника Коломойского Геннадия Корбана, а также был советником олигарха, когда тот был председателем Днепропетровской облгосадминистрации.

Напомним, что в расследовании «Схем» речь шла о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в течение последних двух лет 13 раз летал в Швейцарию и Израиль, в которых жил Игорь Коломойский.

Источник: Ракурс


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