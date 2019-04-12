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Коломойський підтвердив, що юрист Зеленського є його особистим адвокатом, фото — "Радіо Свобода"
Коломойський: юрист Зеленського — мій особистий адвокат (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n120660-kolomoyskyy-uryst-zelenskogo-miy-osobystyy-advokat-video.htmlРакурс
Керівник юридичного супроводу передвиборчої кампанії кандидата Володимира Зеленського Андрій Богдан є особистим адвокатом Ігоря Коломойського.
Про це журналістам програми «Схеми» повідомив сам Коломойський.
«Він передусім є моїм адвокатом», — відповів олігарх на запитання про те, чому юрист Зеленського Андрій Богдан часто літає до Женеви.
У цьому швейцарському місті раніше мешкав Ігор Коломойський. Згодом Богдан літав і до Тель-Авіва, в який переїхав Коломойський торік.
Олігарх розповів журналістам, що робота Богдана на інших клієнтів у нього «викликає роздратування, оскільки виникає конфлікт інтересів».
«Схеми» розповіли, що у 2018 році правник Коломойського подорожував до Женеви щонайменше дев’ять разів, а з осені 2018 року Богдан зачастив до Тель-Авіва. У цьому місті він також був щонайменше дев’ять разів, причому п’ять візитів припадає на 2019 рік, у якому триває передвиборча кампанія Зеленського.
Богдан відмовився пояснити причини частих відвідувань Женеви і Тель-Авіва.
«Це моє приватне життя. Я не є публічною особою», — прокоментував юрист відвідини міст, у яких мешкає Коломойський.
«Схеми» нагадали, що Богдан захищав у суді друга Коломойського Геннадія Корбана, а також був радником олігарха, коли він був головою Дніпропетровської облдержадміністрації.
Нагадаємо, що у розслідуванні «Схем» йшлося і про те, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський впродовж останніх двох років 13 разів літав до Швейцарії та Ізраїлю, у який мешкав Ігор Коломойський.
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