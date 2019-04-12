Великодній кошик: стало відомо, у скільки українцям обійдеться святкове застілля / Фото: Експрес онлайн

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Вартість великоднього кошика у 2019 році підрахували науковці Інституту аграрної економіки. Задля обрахунків спеціалісти взяли середні ціни по Україні станом на початок квітня.

Ціна кошика продуктів на Великдень для українців цієї весни складе близько 532 грн, що на 26 грн (5,1%) перевищує минулорічний показник. За ці гроші великодній кошик українці можуть наповнити традиційною паскою, яйцями, домашньою ковбасою, вершковим маслом, печеним м’ясом, м’яким і твердим сирами, салом, хріном та сіллю.

За словами академіка НААН Юрія Лупенка, вартість домашньої паски складе близько 85 грн за 1 кг. У крамницях і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче.

Лупенко також озвучив вартість традиційно найдорожчих складових великоднього кошика: за домашню ковбасу (0,5 кг) доведеться віддати 104 грн (190−230 грн за 1 кг), а буженину (0,5 кг) — 98 грн. У 2019 році ціни на ці види м’ясної продукції зросли на 2% та 4,3% відповідно.

Серед молочних продуктів найдорожчими цього квітня є твердий сир (0,5 кг) — 71 грн та вершкове масло (0,5 кг) — 70 грн. Ціна м’якого сиру (0,5 кг) — 32 грн.

Найдешевшими складовими святкового кошика будуть яйця (10 шт.) — 24 грн та хрін (250 г) — 12 грн.

Якщо до мінімального набору великоднього кошика додати свіжі овочі, фрукти та вино, його вартість зросте до 711 грн.

Науковці також нагадали, що торік, порівняно з 2017 роком, зростання вартості святкового кошика складало 34,2% за мінімальний набір продуктів.