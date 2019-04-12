Пасха 2019: цену праздничной корзины подсчитали эксперты / Фото: Експрес онлайн

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Стоимость пасхальной корзины в 2019 году подсчитали ученые Института аграрной экономики. Для этого специалисты взяли средние цены по Украине по состоянию на начало апреля.

Цена корзины продуктов на Пасху для украинцев весной составит около 532 грн, что на 26 грн (5,1%) превышает прошлогодний показатель. За эти деньги пасхальную корзину украинцы могут наполнить традиционной пасхой, яйцами, домашней колбасой, сливочным маслом, бужениной, творогом и твердым сыром, салом, хреном и солью.

По словам академика НААН Юрия Лупенко, стоимость домашней пасхи составит около 85 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется дороже.

Лупенко также озвучил стоимость традиционно дорогих составляющих пасхальной корзины: за домашнюю колбасу (0,5 кг) придется отдать 104 грн (190−230 грн за 1 кг), а буженину (0,5 кг) — 98 грн. В 2019 году цены на эти виды мясной продукции выросли на 2% и 4,3% соответственно.

Среди молочных продуктов самыми дорогими в апреле этого года считаются твердый сыр (0,5 кг) — 71 грн и сливочное масло (0,5 кг) — 70 грн. Цена творога (0,5 кг) — 32 грн.

Самыми дешевыми составляющими праздничной корзины будут яйца (10 шт.) — 24 грн и хрен (250 г) — 12 грн.

Если в минимальный набор пасхальной корзины добавить свежие овощи, фрукты и вино, его стоимость возрастет до 711 грн.

Ученые также напомнили, что в прошлом году по сравнению с 2017 годом, стоимость праздничной корзины выросла на 34,2% за минимальный набор продуктов.