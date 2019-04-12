Исследователи NASA провели эксперимент с близнецами. Фото: Youtube

https://racurs.ua/n120658-issledovateli-nasa-proveli-eksperiment-s-bliznecami-video.html

Ракурс

Исследователи из NASA провели эксперимент с близнецами-астронавтами. Исследование было посвящено последствиям влияния космического полета на организм человека.

Для эксперимента ученые привлекли пару близнецов. Сначала мужчины прошли необходимую для астронавтов подготовку. Затем Скотт Келли отправился на год в космос и провел на борту международной космической станции период с 2015 по 2016 год. В то время его брат-близнец Марк остался жить на Земле. Об этом сообщает Nasa в своем видео на Youtube.

Когда Скотт вернулся, ученые начали масштабную проверку обоих мужчин, чтобы обнаружить возможные различия. Как оказалось, длительное пребывание в космосе способно изменить даже активность генов. Исследования организмов обоих участников проводились более года.

Так, после прибытия Скотта у него с Марком были разные теломеры. Это участки хромосом, которые со временем укорачиваются, что является одним из признаков старения. У Скотта за время пребывания в космосе длина теломеров увеличилось, что сделало его геном несколько моложе.

Спустя какое-то время ситуация в корне изменилась. Теломеры Скотта начали стремительно сокращаться и уменьшились даже больше, чем у его брата. Объяснить этот феномен ученые пока не могут.

Из ожидаемых изменений оказалось изменение перераспределения жидкостей в условиях микрогравитации, у Скотта нарушилось кровоснабжение ног и ухудшилось зрение. Также у мужчины изменился состав микрофлоры кишечников и снизился уровень когнитивных способностей.

Хотя человеческий организм плохо приспосабливается к космическим путешествиям, все негативные последствия со временем уходят.

Как ранее сообщалось, во время одного из своих экспериментов NASA распылило в полярном сиянии барий и стронций