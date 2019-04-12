В Испании нападающего Зозулю снова обвинили в нацизме, «Альбасете» поддержал украинском

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Очередной скандал назревает с украинским форвардом испанского клуба «Альбасете» Романом Зозулей.

Генеральный секретарь левой испанской партии «Подемос» Пабло Иглесиас в интервью изданию Marca назвал его расистом и неонацистом.

Этот политик когда-то поддержал действия фанатов «Райо Вальекано», требовавших у руководства клуба не принимать Зозулю в «Райо» (мадридский клуб арендовал его из «Бетиса» в 2017 году). Сейчас Иглесиас обвинил Зозулю в том, что он приветствовал нацистов и имеет татуировку со свастикой.

«Мы говорили о неонацистах. Мы говорим о расизме, который наносит большой вред футболу», — рассказал глава партии «Подемос».

Зозулю сразу же поддержал его клуб. В «Альбасете» заявили, что «поведение Зозули является для всех примером — как в раздевалке, так и в поддержке социальных проектов клуба».

«Альбасете» предоставит украинцу юридические услуги на тот случай, если Зозуля захочет защитить свою честь и достоинство в суде.

Сегодня стало известно, что Зозуля будет судиться против Иглесиаса. Об этом сообщил агент форварда Владимир Кузьменко.

Ассоциация испанских футболистов (AFE) также заявила о полной поддержке украинского форварда. В организации готовы помочь игроку с защитой его прав.

«Вы можете спокойно играть в футбол, а мы вам поможем», — говорится в заявлении AFE на официальном сайте организации.

Публичную поддержку Роману Зозуле Павелко выразил и президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. В Фейсбук он заявил, что возмущен обвинениями в нацизме и заверил, что ФФУ готова предоставить форварду любую необходимую помощь, в том числе, юридическую.

Часть болельщиков в Испании обвиняют Зозулю в нацистских взглядах. Фанаты «Райо Вальекано», которые придерживаются левых взглядов, в свое время выступали против аренды украинца из «Бетиса» и проводили акции протеста. Позже 29-летний Зозуля ушел из «Райо» в «Альбасете», где является лидером команды. В этом сезоне он забил за клуб 8 голов и отдал две результативные передачи.

Зозуля известен своей проукраинской позицией — вместе с другими футболистами «Днепра» он собирал средства для помощи украинской армии, а также посещал украинских военных на передовой.